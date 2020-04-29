新西蘭4招控疫見效 封城令放鬆

民眾欣喜 快餐店排長龍

新西蘭的警戒級別由最高第4級下調一級，部分店舖可開業和賣外賣，約有40萬人復工。居民昨日紛紛出外買外賣，國會議員畢紹普（Christopher Bishop）在Twitter上發外賣咖啡的照片，說：「這杯咖啡美味得難以形容。」奧克蘭和威靈頓的麥當勞分店凌晨起更出現買外賣的人龍。

新西蘭2月28日出現首宗個案。總理阿德恩上月19日宣布禁止外國人入境，並在23日宣布實施嚴厲封城。她昨表示，新西蘭不再有社區傳播，目前的策略是維持現狀，警告不能鬆懈。

警戒級別下調 總理籲勿鬆懈

BBC稱，新西蘭成功控疫可歸功4原因，1）快速兼清晰的封鎖；2）大規模追蹤及檢測；3）封城並非要求民眾呆在家中，而是讓他們選定一班朋友及親人，同意只互相見面，這樣令人們更願意遵守抗疫措施；4）向公眾清楚傳遞信息。

面對9月大選的阿德恩現時的一大挑戰，是如何重啟依賴貿易及旅遊的經濟。阿德恩周二稱，警戒級別下調一級後，經濟活動將回升至一般水平的60%至70%。西太平洋銀行周二警告，政府200億新西蘭元（約940億港元）的刺激經濟計劃可能不足以挽救經濟下滑，預測今年GDP將下跌6.3%，稱央行下月有必要將目前300億新西蘭元的量化寬鬆計劃加倍。財政部估計，失業率在最佳情况下仍會高達13%。

（路透社/BBC）

（抗疫新階段）