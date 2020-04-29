路透：疫情打擊 朝代表團赴京籌糧

路透社昨日引述兩名匿名知情人士消息報道，朝鮮代表團將於本周赴北京，與中國商務部官員協商貿易和增加朝鮮的糧食進口事宜。報道稱，雙方近幾周已討論恢復跨境貿易安排，而中方計劃向朝鮮提供大米、大豆、蔬菜、即食麵和醫療物品等物資。中國官方和朝鮮駐京大使館昨皆沒回應或評論路透社的報道。韓聯社昨日引述消息稱，自上周三（22日）以來，每日都有最少一列貨運列車從中國丹東進入朝鮮新義州。

韓媒：美韓衛星拍到金正恩騎馬

朝鮮今年初中國爆發疫情後很快就幾乎全面封鎖兩國交流，消息人士稱這導致朝鮮食物和消費品出現短缺。韓國傳媒上周報道，朝鮮首都平壤部分物資開始出現搶購，主要是進口產品。朝鮮官方迄昨日仍稱該國的新冠病毒疫情維持「零確診」，但不少外國醫療衛生專家對此存疑。

韓國《朝鮮日報》周一報道，專於朝鮮情報的韓國政府消息人士透露，韓國和美國的偵察衛星最近拍攝到，金正恩在江原道元山的別墅騎馬。該消息人士稱美國偵察衛星有能力確定目標長相，而金正恩要是健康有毛病，其家人或朝鮮高層人士不可能玩水上電單車之類玩得那麼開心。韓國政府憑這些脈絡，得出朝鮮「無異常」的結論。

美國總統特朗普周一在白宮被問到金正恩的狀况時說：「我不能確切地告訴你。真的，我確實有很好的概念，但是我現在不能談。我只祝他安好。」

韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳周二與美國常務副國務卿兼對朝特別代表比根通話，雙方一致認為朝鮮沒有涉及金正恩的異常情况。不過美軍近日對朝鮮的偵察轉為頻繁，韓國24小時新聞台YTN周二報道，加拿大Skywatcher等民營航空追蹤網站發現5架美軍偵察機周一在朝鮮半島偵察。報道指美軍一次動用5架偵察機是近來首次。

（韓聯社/YTN/朝鮮日報/路透社）

（抗疫新階段）