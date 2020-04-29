權威學者撰文：盲追經濟增長 疫災勢重臨

今次撰文的專家包括去年曾為地球做最詳細「體檢」，並在聯合國生物多樣性與生態系統服務跨政府科學政策平台（IPBES）發表報告的塞泰萊（Josef Settele）、迪亞斯（Sandra Diaz）、布龍迪齊奧（Eduardo Brondizio），以及參與IPBES最新評估的專家達斯扎克（Peter Daszak）。文中直言「疫情是人類活動的直接後果」，尤其是全球財經制度推崇不惜一切追求經濟增長的做法。專家稱，過度伐林、密集的農業、礦業及基建發展，以及過度採捕野生物種等人類活動，會令更多人類與動物接觸，而人類70%疾病都是源自動物，加上都市化與環球空運的爆炸性增長，為疾病傳播形成「完美風暴」。

恢復經濟計劃須涵蓋加強環保

專家警告，今次疫情也許只是開端，如人類不改變，未來疫症大流行可能更頻繁出現，且傳播得更快。專家建議，各國政府推出的恢復經濟計劃中必須切實加強保護環境，並將人類健康與環境等的健康視作一體，面對疫情威脅的國家應向公共衛生服務提供充足撥款，以防範全球再現大流行。

文中稱，雖然各國可能出於政治誘因，而在疫情過後放寬環保標準，推出支持化石能源相關業界等措施，但缺乏改變下只會助長未來疫情發生，得不償失，「選擇保護大自然，大自然便能幫助保護我們」。

（衛報）

（抗疫新階段）