美富豪伙科學家推「抗疫曼哈頓計劃」 倡非傳統科研手段 為藥廠「鬆綁」

【明報專訊】《華爾街日報》周一（27日）報道，一個由富豪和不同科學界別專家組成的秘密小組正研究對抗新冠病毒病的方案，盼左右白宮決策，包括促當局加快審查成效仍有爭議的新抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）、加快新藥申請程序等。小組自比為「封城時代的曼哈頓計劃」，獲不少富豪投資者支持，人脈甚至接觸到華府官員，據指副總統彭斯及財長梅努欽亦看過有關計劃書。
參與者包括醫學諾獎得主
該專家小組自稱為「遏止2019冠狀病毒病的科學家」（Scientists to Stop COVID-19）。他們發表的計劃書長17頁，署名的12名專家來自化學、免疫生物學、流行病學以至核科學等領域，以2017年諾貝爾醫學獎得主羅斯巴什（Michael Rosbash，圖）最受矚目。計劃分4階段，包括利用現有藥物作治療、研發抗體藥物、疫苗以至重啟經濟活動，當中不少建議都圍繞藥廠，例如稱生物醫藥公司吉利德（Gilead）在研究的瑞德西韋是現行最有希望的藥物，促當局與藥廠合作加快審批及生產，又建議可探討增加用藥劑量。
計劃書中提及多項非傳統的科研手段，例如為加快藥物研發，他們建議聯邦政府購買尚未證明有效的藥物，鼓勵藥廠提高產量之餘，毋須憂慮藥物無效會造成損失，又認為藥物通過臨牀試驗後，食品藥品監督管理局（FDA）可將新藥申請程序，由一般的9至12個月縮短為一周等。成員將今次工作比擬為「封城時代的曼哈頓計劃」；曼哈頓計劃是二戰時的研發原子彈軍事工程。
報道引述消息稱，美國國立衛生研究院長柯林斯（Francis Collins）本月曾表示認同計劃書的大部分建議，這亦已送到內閣成員及副總統彭斯手中。有投資者將報告草稿傳送予高盛總裁所羅門（David Solomon），後者再交給財長梅努欽。未知白宮抗疫小組或總統辦公室是否知悉該報告。
曾為彭斯幕僚交建議 稱不涉利益
小組由33歲的醫學博士兼風險資本家卡希爾（Tom Cahill）帶領。他3月初與投資者分享關於病毒及加快藥物研發的想法，最初只有約20人，後來愈來愈多投資者及科學家加入，包括支持特朗普的億萬富豪蒂爾（Peter Thiel）及今年初被特朗普特赦的「垃圾債券大王」米爾肯（Michael Milken）等，令他們得以接觸官員。過去一個月，小組更曾為彭斯長期的幕僚艾爾斯（Nick Ayers）等人提供建議。他們成為藥廠與特朗普政府決策者之間的中間人，但聲稱成員不涉及經濟利益。
另外，特朗普上周四提出研究將消毒劑注入人體以殺死新型冠狀病毒，引發風波後，《華郵》引述消息稱，白宮助手期望特朗普在未來幾天，將焦點由公共衛生轉移到經濟影響，尤其是如何重啟經濟活動。