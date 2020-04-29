美富豪伙科學家推「抗疫曼哈頓計劃」 倡非傳統科研手段 為藥廠「鬆綁」

參與者包括醫學諾獎得主

該專家小組自稱為「遏止2019冠狀病毒病的科學家」（Scientists to Stop COVID-19）。他們發表的計劃書長17頁，署名的12名專家來自化學、免疫生物學、流行病學以至核科學等領域，以2017年諾貝爾醫學獎得主羅斯巴什（Michael Rosbash，圖）最受矚目。計劃分4階段，包括利用現有藥物作治療、研發抗體藥物、疫苗以至重啟經濟活動，當中不少建議都圍繞藥廠，例如稱生物醫藥公司吉利德（Gilead）在研究的瑞德西韋是現行最有希望的藥物，促當局與藥廠合作加快審批及生產，又建議可探討增加用藥劑量。

計劃書中提及多項非傳統的科研手段，例如為加快藥物研發，他們建議聯邦政府購買尚未證明有效的藥物，鼓勵藥廠提高產量之餘，毋須憂慮藥物無效會造成損失，又認為藥物通過臨牀試驗後，食品藥品監督管理局（FDA）可將新藥申請程序，由一般的9至12個月縮短為一周等。成員將今次工作比擬為「封城時代的曼哈頓計劃」；曼哈頓計劃是二戰時的研發原子彈軍事工程。

報道引述消息稱，美國國立衛生研究院長柯林斯（Francis Collins）本月曾表示認同計劃書的大部分建議，這亦已送到內閣成員及副總統彭斯手中。有投資者將報告草稿傳送予高盛總裁所羅門（David Solomon），後者再交給財長梅努欽。未知白宮抗疫小組或總統辦公室是否知悉該報告。

曾為彭斯幕僚交建議 稱不涉利益

小組由33歲的醫學博士兼風險資本家卡希爾（Tom Cahill）帶領。他3月初與投資者分享關於病毒及加快藥物研發的想法，最初只有約20人，後來愈來愈多投資者及科學家加入，包括支持特朗普的億萬富豪蒂爾（Peter Thiel）及今年初被特朗普特赦的「垃圾債券大王」米爾肯（Michael Milken）等，令他們得以接觸官員。過去一個月，小組更曾為彭斯長期的幕僚艾爾斯（Nick Ayers）等人提供建議。他們成為藥廠與特朗普政府決策者之間的中間人，但聲稱成員不涉及經濟利益。

另外，特朗普上周四提出研究將消毒劑注入人體以殺死新型冠狀病毒，引發風波後，《華郵》引述消息稱，白宮助手期望特朗普在未來幾天，將焦點由公共衛生轉移到經濟影響，尤其是如何重啟經濟活動。

（華爾街日報/華盛頓郵報/BBC）

（抗疫新階段）