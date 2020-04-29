牛津研發疫苗 下月完成6000人臨牀測試

新疫苗由牛津大學詹納研究所（The Jenner Institute）團隊開發。團隊去年已着手研究冠狀病毒疫苗，以備同類病毒疫情爆發。專家利用取自黑猩猩呼吸系統的病毒，除去毒性後將之改造模仿冠狀病毒，以觸發人體免疫反應。此前團隊曾製作中東呼吸綜合症（MERS）疫苗，已證實其安全性，今次再以同樣技術製作新冠病毒疫苗。

9月有望產100萬劑

新疫苗今年3月供美國國家衛生研究院（NIH）蒙大拿洛磯山實驗室測試，接種的6隻恆河猴接觸達致病劑量的新冠病毒後均健康無恙。人類臨牀測試亦於上周展開，希望確定疫苗效用與安全性，料5月底完成，涉及約6000名受試者，是全球至今最大規模的疫苗臨牀測試。團隊亦正等候監管部門發出生產疫苗的緊急許可，期望最快9月可生產最少100萬劑，成為全球首批疫苗。

參與研究的詹納研究所總監希爾（Adrian Hill）指出，研發疫苗過程中不能故意令受試者感染嚴重疾病，唯一可證明疫苗效用的方式，就是讓流行地區人士接種疫苗與安慰劑，觀察兩者受感染情况，研發過程是跟疫症大流行作時間競賽。例如英國受試者因疫情受控而只有少數人受感染，便可能要改到非洲或印度等疫情仍流行地區測試。

全球80團隊正研發

目前全球約有80隊科研團隊正研發新冠病毒疫苗，部分團隊正以數百人的規模測試疫苗安全性。資助多個疫苗研發項目的蓋茨基金會疫苗計劃總監埃米尼（Emilio Emini）稱，牛津的研發計劃「非常、非常迅速」，不過實際應用上可能需要不止一種疫苗，例如不同年齡層對單一疫苗的反應可能不同，而多種疫苗選擇亦有助避免生產瓶頸等。

另外，早前社交媒體瘋傳率先參與牛津大學疫苗臨牀測試的英國微生物學家格拉納托（Elisa Granato）接種兩天後因併發症身亡，英國政府隨即澄清文章失實，促公眾勿傳播流言，格拉納托本人周日亦在Twitter發文報平安。

（紐約時報/BBC/衛報）

（抗疫新階段）