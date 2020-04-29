意國2萬醫護感染 自戕者屢現

意國於3月11日首次有醫護殉職，67歲死者是意大利全國醫生聯合會（FNOMCeO）高層斯特拉（Roberto Stella），他生前曾透露團隊的口罩與手套用罄，但會繼續治療病人。事件震撼意國醫療界，惟未能阻其他醫護受害。FNOMCeO周一公布，2月疫情爆發至今，已有超過2萬醫護受感染，151人死亡。當地傳媒亦報道，最少兩名護士自殺身亡。

151人病殁 專家：教訓更好準備防護裝備

重災區倫巴第大區的醫生組織本月初致函區政府，批評當局處理疫情危機有七大錯誤，其中醫護人員缺乏檢測、缺乏保護裝備尤為關鍵。意國醫生工會組織Anaao Assomed主席巴勒莫（Carlo Palermo）指出，醫護因疫情面對生命威脅與心理創傷，甚至因而自殺，「這是無法形容的壓力，不能承受。我對那些在前線每日目睹死亡的同僚感同身受」。

英國倫敦衛生及熱帶醫學院歐洲公共健康政策專家麥基（Martin McKee）稱，意國的教訓就是突顯醫護人員任何時候都需要最好的個人防護裝備，「一些國家早應該準備得更好」。

德醫生發起裸照行動 象徵缺乏保護

不過全球多國仍面對個人防護裝備短缺。德國有醫生發起「赤裸裸的不安」（Blanke Bedenken）行動，藉由拍攝裸照象徵醫護人員缺乏保護之下如何脆弱，喚起公眾關注醫護人員保護裝備及醫療物資不足的問題。德國醫療保險組織早前估計，德國醫護欠缺約1億即棄口罩、約5000萬個過濾口罩、逾6000萬套即棄工作服等裝備。德國政府早前表示正計劃實施中央採購個人防護裝備，有醫療組織則呼籲政府支持防護裝備生產商進一步擴充產能。

（環球郵報/CTV/紐約時報）

（抗疫新階段）