現自殺個案 美防醫護情緒創傷 參考軍方支援治療做法

紐約市是美國的新冠病毒大流行重災區。據約翰霍普金斯資料，該市高峰期每3分鐘就有一人死於新型冠狀病毒。貧窮的布朗克斯區（Bronx）是該市重災區，救護站所接求助電話、新冠病毒感染率和死亡率皆屬紐約市數一數二。布朗克斯居民雖然只佔紐約市人口17%，但4月初時該市染疫死亡人數已佔全市26%。

紐約兩死者 一為急症室要員

49歲醫院急症室醫務總監布雷恩（Lorna M. Breen）周日自殺身亡。其父說：「她試圖做好工作，但這殺了她。」布雷恩任職的紐約長老會艾倫醫院，主要為曼哈頓北部和布朗克斯地區的貧困拉美裔社區服務。《紐約時報》報道，該間有200張病牀的醫院一度有170個新冠病毒感染者；截至4月7日，內部文件顯示有59名病人死亡。

布雷恩的父親稱，她曾感染病毒但休養一周半後便急回醫院工作，但院方要她回家。她沒有精神病紀錄，但父親稱最近跟她談話都發覺她心神恍惚。她曾向父親描述大批病人由救護車送到院時已奄奄一息，但有時還要在救護車等3小時，來不及進院便死亡。其父形容女兒「名副其實在前線戰壕中」。院方聲明形容她是英雄，但未有透露其死因。

上周五（24日），入職不足3個月的23歲消防署緊急醫療技術員蒙戴羅（John Mondello）開槍自殺。蒙戴羅2月初剛從緊急醫療服務學校畢業，就奉派到布朗克斯服務。同事友人指他生前曾表示，因為目睹許多人死而感到焦慮，救不到人就感到心情沉重。不過，他們這一行福利不如其他市政職工，工時長但薪酬不成正比，壓力大。

紐約市一名深切治療病房醫生稱，有一陣子忙得透不過氣來，「感覺好像置身瀑布底下，無法呼吸」，幸好現在疫情開始露出曙光。不過她說ICU的病人未必能活着出來，仍然令人非常沮喪。

憂感染他人壓力重 睹死亡焦慮無助

各地醫護亦有自殺個案。在感染人數全球第三多的意大利，上月底有一名在深切治療病房照顧新冠患者的34歲護士在確診後自殺，護士組織的聲明表示，該國愈來愈多護士因治療相關病人而受感染，「害怕感染別人的壓力沉重」。意大利博羅梅奧醫院急診室負責人科爾泰拉羅（Francesca Cortellaro）則說，醫護看見患者在隔離中孤單死去，承受巨大壓力和無助感。

創傷後壓力症 喪親者前線醫護高危

精神健康專家表示，大流行的創傷後壓力症候群構成了非常迫切的危機。史丹福大學國際創傷壓力研究學會負責人卡森（Debra Kaysen）說：「高危的是前線醫務人員及失去親人者。」

紐約市現已有計劃邀請專家巡迴各醫院，為有情緒問題徵狀者提供支援。但有專家指出，為免出現長期創傷後遺症，有必要加強支援。

（紐約時報/紐約每日新聞/紐約郵報/Marketwatch）

（抗疫新階段）