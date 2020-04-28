韓官方堅稱金正恩在生健康

官媒連續兩天報活動 沒相片

朝鮮《勞動新聞》周一報道，金正恩向積極支援元山葛麻海岸觀光地區建設的幹部和工人，表示感謝。此前一天，該官方報章也報道指金正恩感謝開展三池淵市建設工程的勞工。朝鮮官媒昨報道，金正恩周一就南非自由日向南非總統拉馬福薩致賀電。不過兩日報道均沒有披露金正恩所在和現况。《勞動新聞》自4月12日至上周六（25日）沒有報過金正恩的消息，而朝中社在這期間，則幾乎連日或隔日發表金正恩向俄羅斯聯邦共產黨中央主席致賀電、給俄羅斯大使館送花籃、祝賀赤道幾內亞民主黨總書記等消息，都是毋須他露面的外交禮節活動。

儘管境外廣傳關於金正恩病危或腦死亡等消息，可是朝鮮政府始終貫徹對最高領袖安危傳聞不作回應的作風。

華郵：民眾憂金生死 現恐慌搶購

《華盛頓郵報》駐北京分社社長菲爾德（Anna Fifield）周日引述消息稱，平壤居民察覺到金正恩不在首都，都疑惑金正恩是否已死，平壤甚至出現恐慌搶購，民眾囤積洗衣粉、大米、電子產品、酒類等各種東西。他們起先搶購所有進口產品，近幾天也大量購買魚肉罐頭和香煙等國貨。直升機在平壤上空低飛盤旋，朝鮮境內及連接中國東北部的跨境列車中斷。

不過，韓國統一部長金鍊鐵周日在國家安全保障會議（NSC）常任委員會上，再次表示掌握情報「確認朝鮮內部並無特別動靜」。總統統一外交安保特別助理文正仁周日受訪稱，金正恩從4月13日起就在元山一帶。「我們政府立場堅定。金委員長在生兼健康。（13日以來）到現在，我們監視不到特別動向」。

（朝中社/

華盛頓郵報/韓聯社/中央日報）