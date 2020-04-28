師承「朝鮮政治大師」 金與正蛻變「繼承者」人選

在美專門研究朝鮮領導層的專家麥登（Michael Madden）稱，金正日在世時很疼愛這小女兒，曾讚她聰明。她少女時代便獲朝鮮「宣傳大師」金基南指導，為掌權而精心修飾。麥登對英國《金融時報》說：「這是修過朝鮮政治大師班的女孩。（她且獲習近平表示留下深刻印象）除了她，別無他人。」

金正日掌上明珠 近年上位

傳聞金正恩雖有後嗣，但依然年幼，大概10歲。胞兄金正哲、侄兒金韓松與叔父金平日，是除金正恩以外的金家現存成年男性，惟3人俱遠離權力核心。親妹金與正在這8年餘間，由躲在哥哥背後的活潑小姑娘，變成儼如金正恩貼身秘書，隨行視察民生產業以至軍演，至今年更可用個人名義就美韓外交事務發言。

中情局前分析員克林納（Bruce Klingner）表示，雖然「普遍認為」朝鮮重男輕女，妨礙女性上位，可是金與正近年也逐漸掌握了實權。

金與正跟其兄一樣，許多個人背景事情無官方證實。普遍相信她生於1987年或1988年，曾跟隨金正恩在瑞士留學，大概千禧年之初返國，畢業於金日成大學計算機系。她於2012年初擔任官職。2013年3月，其名字才首次躍現朝鮮官媒，被稱為「黨中央委員會責任幹部」。她在本月復任黨中央委員會政治局候補委員。

赴平昌冬奧開幕 首現外交風采

其政治角色大起變化的關鍵，是她在2018年2月隨朝鮮代表團出席平昌冬奧開幕禮，成為韓戰後首名踏足韓國的朝鮮金家成員，並初展親和的外交風采。之後她在新加坡和越南兩次「特金會」、板門店和平壤兩次「文金會」，以及隨兄訪華和去年6月接待中國國家主席習近平，均顯示金正恩對她的重視和依賴。

涉足外交事務 分析指獲兄首肯

尤為矚目的是，她上月起竟能以個人名義針對韓國和美國發表批評聲明。她去年出任號稱「黨中之黨」的勞動黨組織指導部第一副部長。今年2月，組織指導部長李萬建被解職，她便實際是該部門之首，但組織指導部管轄的是黨在社會各端的政策，外交事務不該是其份內事。分析相信，她的所為沒有金正恩首肯是不可能的。

2012年官媒首次公開金與正跟姑姐金敬姬一起騎白馬的照片，雖沒有介紹其身分，但似有承接姑姐角色的宣傳隱喻。去年一輯新聞圖片中她跟哥哥在白頭山並騎，其馬背上的皮革胸甲、馬籠頭和籠頭徽章，跟兄長的馬匹無異，也有異曲同工作用。美國政府前分析員李敏英（Rachel Lee）說，這使朝鮮人肯定「她是白頭血脈一員，不凡人物」。

外界甚至已有揣測金與正會否更上一層樓。金正恩當年繼承權力有其父部署的「輔命大臣」幫他鞏固權力，倘金與正有這機會，則似乎沒有這樣的安排，國務委員會第一副委員長崔龍海和內閣總理金才龍等要員就很關鍵。2016年原任朝鮮駐英公使而變節到韓國的太救民（原名太永浩）認為，金與正若然繼承，其政府可以維持多久及其手下可以支持輔助她多久，是一大問題。目前朝鮮的核心勢力人物以年逾60者為主。

明報記者何麗玲

（焦點人物）