部分國家使用科技或蒐集數據抗疫例子

多地自2月起利用「健康碼」軟件監控疫情，它將民眾受感染的風險由低至高分為綠、黃、紅3級，只有綠碼者可隨時外出或上班，黃碼則代表須需要自我隔離7天，紅碼則為14天；有地區用無人機監察街上無戴口罩的人，要求他們戴口罩或盡快回家

俄羅斯

莫斯科早於今年初疫情爆發前，啟用市內逾10萬個人臉識別鏡頭。當局2月開始利用這些鏡頭，協助警方監控強制居家隔離人士，截至上月中有近200人因此被捕。總理米舒斯京亦授權通訊部成立系統，以手機定位數據追蹤曾與確診者接觸的人，並發信息通知他們自我隔離

澳洲

周日（26日）推出追蹤病毒接觸者的手機應用程式「COVIDSafe」，利用藍牙技術，當用戶之間在1.5米範圍內相遇，程式會作「數碼握手」，並記下接觸，當其中一人日後確診後，其他曾與之密切接觸超過15分鐘的人將收到通知

韓國

衛生官員可用汽車及手機的定位數據、信用卡交易資料及閉路電視等紀錄，追蹤確診者的行蹤，並會公布部分具體資料，另外亦製成地圖供民眾查閱有關行蹤；居家隔離人士須下載手機應用程式，以便與醫護人員保持聯繫，當局亦可利用定位數據確認他們沒違反隔離規定

新加坡

推出手機應用程式「TraceTogether」，透過藍牙追蹤用戶活動，並向曾接近確診者或高風險人士的用戶發出警報