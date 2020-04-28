歧視‧抹黑 社區監控生惡果

網上舉報掀「數碼道德」爭議

馬來西亞實施局部封城令一周後，住在吉隆坡的納贊（Hafi Nazhan）看到鄰居出外跑步，拍下對方違反居家令的照片並上載到Twitter，網民看到後報警，警方隨後在該社區拘捕了11名跑步人士。新西蘭上月實施封城令，並建立一個警方網站，讓居民舉報違反居家令者，網站在3月29日推出不足一周以來，已收到1.4萬個舉報。

網上舉報掀起「數碼道德」爭議，有人認為正常的私隱規則不適用於衛生突發事件，因事關公眾利益。澳洲前私隱專員沃茨（David Watts）說：「我們正面對致命疾病威脅，我認為沒理由不應向當局舉報合理憂慮的事。」

弱勢社群外來者成攻擊目標

數碼權益組織Access Now的亞洲政策主管基馬（Raman Jit Singh Chima）則警告，社區監控可能遭惡意利用，製造偏見。他以印度為例，通常被舉報的人可能是低種姓或必須在外工作的弱勢社群。在緬甸，外國人也成為目標，一段facebook影片顯示，在緬甸曼德勒市，有激動居民講述看到中國遊客咳嗽後闖入一座建築物。

慈善機構Marie Stopes International緬甸總監錫德乃（Sid Naing）表示，從公共衛生角度來說，監控和追蹤是必須的，「但不應以以滋生仇恨和恐懼的方式來做，應在理解和支持的基礎上進行」。

（路透社）