約翰遜復工：不會過早解封

約翰遜昨日表示，自己「離開辦公桌的時間較原先所想為長」，對此感到抱歉，又表示理解商界希望能重啟經濟活動，但要求他們暫時保持耐性。他形容，新冠病毒疫情是英國自第二次世界大戰以來最大的單一挑戰，雖然現時在抗疫上取得進展，但警告仍處於「最高風險」，不想白費犧牲及冒第二次疫情高峰的風險。他強調，必須承認會有爆發另一波疫情的風險，「那不止會是新一波的死亡，也是一場經濟災難」，故暫無解除封鎖措施的時間表。

英國3月23日起實施封鎖令，內閣官員表示即使放寬限制措施，人們保持社交距離將會是「新常態」。外相藍韜文周日（26日）表示，沒有在校內採取進一步措施防疫前不會讓學生復課，而希望在「第二階段」恢復營業的商戶，亦須仿效第一階段維持營業的必要商戶的做法，例如讓民眾在排隊時保持一定距離。

英媒：政府研捷克重啟經濟5部曲

英國傳媒稱，政府正研究捷克重啟經濟的措施，密切留意其成效。捷克本月15日公布5步重啟經濟計劃，將商業和活動分成5個組別，在未來8周分階段重開。手工藝店、汽車銷售店和農貿市場先在4月20日重開，購物商場外的小商店昨重啟，之後輪到購物商場外的大商店、駕駛學校和健身中心等，最後是5月底至6月初，美容店可重啟，餐廳可室外侍客；之後到購物商場；酒吧及餐廳在6月9日可恢復在室內招待顧客。

歐洲封城最久、達7星期的重災區意大利計劃5月4日逐步解封。瑞士和西班牙等國亦放寬限制措施，挪威昨讓6至10歲的小學生重返校園，但每班減少至最多15名學生，有家長擔心復課為時過早，他們表示，自上周重開幼兒園後，已有多名職員確診。

（衛報/BBC/法新社）

（抗疫新階段）