170國經濟活動下降 窮國五重打擊

首先是商品價格下跌的打擊。不少發展中國家是工廠用產品的出口國，全球大量工廠關閉意味產品需求減少，價格隨即下降。

其次是國際投資撤走或減少。這些投資者會考慮從發展中國家撤資的問題，如出售新興市場債券和股票，把資金搬到安全的地方如美國、歐洲或日本。

貨幣貶值 利息成本增加

發展中國家亦要面對外債問題。貨幣一旦貶值代表還債及支付利息的成本增加。IMF和世界主要經濟體都宣布未來數月毋須發展中國家還債及利息，讓後者調撥資金應對疫情，亦有倡議減免發展中國家債務的人士，促請二十國集團（G20）等組織採取更多行動。

再者是繼續工作的風險。疫情下保持社交距離成為多國的抗疫重心，但發展中國家難以執行。例如在剛果部分民眾拒絕聽從政府警告繼續湧到酒吧和市場，亦無視禁止大型公眾集會的規定。難以執行政策的一大原因是低下層為免讓家人捱餓都寧願工作。

最後，發展中國家也可能受到移民工人寄回家的錢減少的影響。世界銀行的一份報告警告，由於疫情，今年的匯款可能下降20%，而民工特別容易在疫情之下失去工作和收入。

（華爾街日報/BBC）

（抗疫新階段）