發展中國家急解封救經濟 恐大爆發 疫情仍處升軌 專家憂情况比歐美更嚴重

非洲54國2.7萬宗確診 1300亡

《華爾街日報》報道，很多發展中國家如南亞的印度和巴基斯坦、非洲的南非和加納等，比起發達國家較遲出現個案，因此有更多時間實行封關，遏制疫情。截至周日（26日），非洲54個國家有約2.7萬宗確診，近1300人死亡，比起前一天美國單日新增的數字還要低。不過，正因為這些國家較早封城，民眾又大多是低下勞動階層，易因手停口停而缺錢缺糧，令國家經濟陷入危機，民心更易不穩，它們都希望趁個案數字不算嚴重時趁早重啟經濟活動。

孟加拉廠商復工 印度擬重開商店

巴基斯坦當局在國內醫療組織反對下，已於一星期前容許包括建築業在內的部分工業復工，上周五也准許清真寺因應「齋戒月」而重開。總理伊姆蘭汗（Imran Khan）多次表明，新冠病毒疫情導致損失薪金的威脅，與對生命的威脅同樣嚴重。同樣位於南亞的孟加拉，為全球多個著名品牌生產製品的超過500家成衣廠在停產一個月後，昨日復工，員工都要佩戴口罩、洗手和量度體溫，並確保適當距離。孟加拉的競爭對手如中國、越南和柬埔寨早前已經復產。印度雖然近日確診數字持續破頂，但亦計劃容許商店重開，總理莫迪已經與28個邦首長開會，研究如何重啟經濟活動。

非洲的加納以檢測改善和封城對窮苦百姓的影響為由，兩座最大城市的封城令周一開始放寬，非必要商業機構重開，民眾亦可恢復上班，但仍禁止群聚。該國已有1550宗確診，11人死。南非亦將於本周五（5月1日）開始恢復逐步經濟活動，但仍然禁止群聚和旅遊，邊境繼續封閉。

不過，發展中國家國家檢測能力不足、衛生系統脆弱、物質資源匱乏，非洲更面對蝗災和瘧疾等威脅，放寬限制可能潛在風險。世界衛生組織上周才警告，很多非洲國家近期確診數字的上升趨勢，擔心非洲會成為新爆發點。截至上周六（25日），非洲的新冠病毒確診病例較上周大增45%，其中南非個案一周內增加6倍。聯合國非洲經濟委員會月中時才發表報告，警告如果非洲疫情失控，將導致12億人受感染，330萬人死亡，就算是在最理想情况下，病毒也將導致1.22億人感染、30萬人死亡。

發展中國家檢測能力不足 撤限存風險

南亞情况同樣不妙。印度周日新增1975宗確診，為疫情至今新高，總數昨日已逾2.8萬宗。巴基斯坦截至周日有13,328宗個案，大約10天內增加一倍。巴基斯坦卡拉奇藥物公司Getz Pharma早前檢測全部1000名員工，發現7%曾染疫或正康復，比例遠高於官方數字。

（華爾街日報／路透社／新華社）

（抗疫新階段）