衛星照曝專列位置 金正恩仍無影

觀察金正恩的專用汽車、飛機、列車等的移動位置，是外國情報當局把握金正恩動向的基準之一。上周便有消息指金正恩的專用飛機一直泊於平壤，但列車停於東岸元山。設於美國的朝鮮觀察網站38 North上周六刊出商用衛星圖片，佐證金正恩專用列車起碼自上周二（21日）就停於元山渡假區附近的金家專用火車站，到23日還在該處，而4月15日的照片並未見該列車。不過，該網站強調，專列在那裏亦證明不了金正恩的下落，亦未能顯示其健康情况。

報道指警衛染疫 金往避疫

朝鮮官媒最近一次刊出金正恩照片的報道是關於11日的勞動黨政治局會議，之後一直未見金正恩身影，外國媒體傳出金正恩動心血管手術後病危的說法。韓國青瓦台4月21日表示，金正恩「逗留在首都以外地區」，官場傳聞他在元山。另外，日本《東京新聞》4月23日援引一批朝鮮消息人士表示，有情報指金正恩身邊的警護要員之中有人感染新冠病毒，金正恩可能為避疫而到元山別墅。金正恩2月底、3月初也曾在元山一帶，據說也為避疫。

雖然青瓦台淡化金正恩病危說，但國會外交統一委員會委員長尹相現昨推測，金正恩可能情况危急，委員會也召開緊急專家座談會。尹相現稱，韓政府跟情報機關都沒有確認金正恩狀况，外交統一委員會已經超過一周沒有收到任何報告，「感覺是異常徵兆」，而且朝鮮官方未有回應金正恩相關傳聞。

《產經新聞》昨報道，朝鮮最少267人死於新型冠狀病毒，並非「零個案」，惟把所有隔離與病死者，歸納為「懷疑患者」。

（38 North/Newsis）