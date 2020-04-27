衛星照曝專列位置 金正恩仍無影

【明報專訊】朝鮮領袖金正恩半個月沒現身，健康狀况惹起外界揣測和關注。有美國觀察網站上周六憑衛星圖片所示金正恩的專用列車位置，推測他可能身處朝鮮元山一帶。另外，朝鮮官媒勞動新聞昨天報道金正恩對參與三池淵市建設的勞動者致謝，但無刊出金的新照片，同樣引發外界猜測。
觀察金正恩的專用汽車、飛機、列車等的移動位置，是外國情報當局把握金正恩動向的基準之一。上周便有消息指金正恩的專用飛機一直泊於平壤，但列車停於東岸元山。設於美國的朝鮮觀察網站38 North上周六刊出商用衛星圖片，佐證金正恩專用列車起碼自上周二（21日）就停於元山渡假區附近的金家專用火車站，到23日還在該處，而4月15日的照片並未見該列車。不過，該網站強調，專列在那裏亦證明不了金正恩的下落，亦未能顯示其健康情况。
報道指警衛染疫 金往避疫
朝鮮官媒最近一次刊出金正恩照片的報道是關於11日的勞動黨政治局會議，之後一直未見金正恩身影，外國媒體傳出金正恩動心血管手術後病危的說法。韓國青瓦台4月21日表示，金正恩「逗留在首都以外地區」，官場傳聞他在元山。另外，日本《東京新聞》4月23日援引一批朝鮮消息人士表示，有情報指金正恩身邊的警護要員之中有人感染新冠病毒，金正恩可能為避疫而到元山別墅。金正恩2月底、3月初也曾在元山一帶，據說也為避疫。
雖然青瓦台淡化金正恩病危說，但國會外交統一委員會委員長尹相現昨推測，金正恩可能情况危急，委員會也召開緊急專家座談會。尹相現稱，韓政府跟情報機關都沒有確認金正恩狀况，外交統一委員會已經超過一周沒有收到任何報告，「感覺是異常徵兆」，而且朝鮮官方未有回應金正恩相關傳聞。
《產經新聞》昨報道，朝鮮最少267人死於新型冠狀病毒，並非「零個案」，惟把所有隔離與病死者，歸納為「懷疑患者」。