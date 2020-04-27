英研標識有抗體者 世衛：「免疫證」不可靠

《星期日郵報》引述政府消息，指新檢測工具成本料為10鎊（約96港元），受試者需以針刺取得血液樣本，約20分鐘後便有結果。擁有抗體者可拍攝測試呈陽性結果的照片傳送至相關部門，以將其個人資料儲存於資料庫內。估計到今年6月，相關生產商每周將可推出多達100萬套檢測工具供使用，到明年將生產達5000萬套，被視為扭轉英國疫情關鍵。

20分鐘有結果

英國確診人數昨近15萬，死亡人數亦超過2萬。外相藍韜文昨接受天空電視訪問時證實，政府正研究購買數百萬套抗體檢測工具，料本月底將可達至每日檢測10萬次的目標。惟他拒絕證實《星期日郵報》報道，指出專家小組正研究解封措施，目前未有具體方案。

多國研究用抗體測試來重啟經濟，讓有抗體者回復正常生活及工作，但目前免疫力可持續多久仍然未明。世界衛生組織（WHO）上周六（25日）警告各國不應對曾染疫者發出「免疫通行證」，稱現時無足夠證據顯示有抗體人士不會再受感染。

早前染疫的英國首相約翰遜將於周一重返工作崗位。工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）昨公開致函約翰遜，批評政府仍未公布解封計劃，正落後於其他國家，促盡快與國民討論未來安排。《星期日泰晤士報》透露，最少6名保守黨捐款人指摘封城弊多於利，促約翰遜盡快解封。

剔除中國疫情數字

英國政府上周五起在每日疫情簡報中將中國的疫情數字剔除。首相府發言人稱，中國本月17日曾對其疫情數字作出重大修訂，因未知相關死亡個案何時發生，難以和其他國家比較而將數字移除。中國湖北省武漢市當日上調死亡人數50%至約3800人。

（星期日郵報/星期日泰晤士報/衛報）

（抗疫新階段）