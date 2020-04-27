特朗普稱不滿假報道 不出席每日疫情簡報

特朗普過去數周多次在簡報會上提出未經證實或有問題的醫療建議，包括稱可用陽光和抗瘧疾藥物等治療新冠病毒病，經常要政府專家事後糾正。特朗普3月19日曾吹捧氯喹（chloroquine）和羥氯喹（hydroxychloroquine）兩種抗瘧疾藥物或可治療新冠病毒病。《紐約時報》指當晚有關藥物在零售藥房的首次處方較平日多逾46倍。即使其後有醫療專家警告可能有危險的副作用，但4月第2周的處方仍是平常的逾6倍。

美媒：顧問建議不出席 免不利連任

特朗普上周四更建議研究將消毒劑注射人體殺死新冠病毒，惹來各方抨擊，之後他澄清只是嘲諷。上周五他出席簡報會僅22分鐘，未有接受記者提問就離開，更取消出席翌日的簡報會。特朗普上周六在Twitter聲稱，不值得花時間和精力開簡報會，因傳統傳媒只會惡意提問，拒絕準確報道真相。他又指傳媒收視率破紀錄，但大眾只能得到假新聞。

目前特朗普在大選關鍵游離州份的民望落後於民主黨總統參選人、前副總統拜登，顧問相信與他出席簡報會帶來反效果有關。新聞網站Axios報道，有高官認為，特朗普應只在宣布「勝利消息」時出席簡報會，日常的技術報告由其他官員代勞便可。

另外，《華爾街日報》上周六引述消息報道，指政府正考慮撤換衛生部長阿扎，指其領導能力和早期應對疫情的失誤備受質疑。惟白宮當天否認有關報道。不過CNN昨引述消息指白宮的確正考慮有關調動。

（衛報/中央社/華爾街日報）

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