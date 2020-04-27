法擬定解封路線圖 17項目5‧11先鬆綁

科學顧問指檢測數目須增逾兩倍

法新社報道指出，法國解封路線圖的17個優先事項包括重開學校、企業恢復工作、公共交通工具回復正常、供應口罩和搓手液、檢測政策和支援長者。12名部長周一會跟地方當局的代表商討各種選項；一個追蹤確診者接觸史的程式則預計在周二推出。

法國自3月17日開始封城，政府亦面對平衡措施兩難，要恢復經濟同時不會再令疫情爆發。然而市場調查機構IFOP為《星期日報》（Journal du Dimanche）所做的民調指出，僅39%受訪民眾對政府有效應對病毒的能力有信心，較上周跌7個百分點。

馬克龍雖然承諾5月中開始解除封城，但在為解封計劃提供建議的科學委員會中擔任主席的德爾弗雷西（Jean-Francois Delfraissy），就解封提出重要條件，指法國需要在5月11日之前每周作50萬個測試，了解疫情的擴散及控制疫情，但目前法國每周只能完成約15萬個測試。

德爾弗雷西堅持倘未達檢測要求，法國將推遲解封，但他亦指對於致命的病原體，無可避免要接受其有一定程度風險，否則可能要永遠實行居家令，然而這是不可能的。

（法新社/金融時報/中央社）

（抗疫新階段）