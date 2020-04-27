疫情擴大不平等 削窮區資源雪上加霜

缺糧亦憂失業 援助未及所有人

該省6名市長和民選官員本月初在法國《世界報》發表聯署公開信，批評政府連年削減當地的基建預算，在大流行下沒有足夠醫療設施，造成人命傷亡。

民間聯合組織Aclefeu指出疫情令不公平擴大，例如廉價市場關閉，貧民負擔不起超市貨品，子女又不能如常在學校用餐等。而政府和地方當局縱承諾向貧困家庭提供緊急援助，但僅得150歐元（1260港元），塞納聖但尼省許多人又因無家可歸者和無證人士等而不受惠。像該省一名獨居陋室的85歲摩洛哥裔老人怕染疫，不敢踏出家門幾個星期，不能看醫生，義工登門接濟前他只剩下一條麵包和幾塊餅乾。一名單親媽媽感染了新冠病毒要受隔離，卻為怕失業而苦惱。

人口密度高 人均醫生比例卻最小

法國衛生官員稱，塞納聖但尼省死於新冠病毒病的人數「異常高」。全國醫院死亡病例有1.35萬餘宗，該省就佔了752宗。塞納聖但尼雖然人口密度高，但人均的醫生人數比例卻最小，癡肥和罹患癌症、糖尿、哮喘等疾病比例極最高。議員科比埃爾（Alexis Corbiere）指出當地居民是低工資前線服務職工而不能在家工作，要搭公眾交通工具而易受感染，平日欠缺護理也少接觸到醫護，許多人入院時已病重。

（衛報/金融時報）

（抗疫新階段）