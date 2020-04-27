封城加劇貧富懸殊 巴黎市郊衝突增 學者：不平等進一步鞏固暴露

4月18日周六晚在巴黎以北維倫紐夫拉加倫（Villeneuve-la-Garenne），警方涉嫌針對一名30歲電單車司機，蓄意打開一輛無標記警車的一扇車門，使鐵騎士撞上而腳部骨折須送院做手術。事故即時引起約50人鼓譟和警民對峙，事件爭議還迅速流傳，衍生連串郊區騷亂。

上周，維倫紐夫拉加倫、上塞納（Hauts-de-Seine）等巴黎市郊年輕示威者向警察和警察直升機擲彈丸、射煙花，或縱火燒垃圾桶和車輛。警察發射催淚彈、橡膠子彈和動用警棍回應。類似的衝突且延伸到南部的圖盧茲（Toulouse）、東部的里昂（Lyon）和斯特拉斯堡（Strasbourg）。

婦人指警逼害窮區青年

警察與年輕示威者在這些郊區的衝突和暴力規模雖然比不上「黃背心」示威運動，但是在控疫封城後頻仍。維倫紐夫拉加倫一名46歲婦人說：「我認為年輕人受到警察逼害。我們從未被警察攔截過，但是孩子卻遭到追捕。」內政部長卡斯塔內也承認「封城對這些年輕人造成的難處」是衝突的部分原因。

法國記者兼社運人士布哈夫斯（Taha Bouhafs）表示，封城對藍領家庭的打擊甚於中、上家庭。他說：「不是人人都以相同方式經歷居家隔離。我們沒有與鄰居一起演奏手風琴的露台。在市郊，廉租居所都是八口之上的大家庭……這些人皆是收銀員、送貨員、郵差，沒有在家工作的特權的人。」

廉租屋住八口 沒在家工作「特權」

法國實施封城後只限買糧或就醫等外出。警方執行了1550萬次截查，並對違反法定外出理由者開出了約91.5萬宗罰款。據上周三公開的數據，對法國最窮省份之一的塞納聖但尼（Seine-Saint-Denis）所作截查達22萬次，罰款3.8萬宗，約為全國平均的兩倍有多。

人權組織等抨擊警察藉着控疫期間新賦予的權力，恐嚇及濫用暴力。人權觀察組織本月初批評，其所使用的方法有時「不可接受兼非法」。

富人可逃鄉間避疫 貧民為口奔馳

新冠病毒疫情在貧窮市郊地區更為嚴重。當富裕的巴黎人可以逃到鄉間別墅避疫，不少市郊居民要坐車到巴黎市中心工作，當收銀、司機及清潔等。疫前，塞納聖但尼每天有30萬人到巴黎工作。官方數據顯示3月30日至4月5日間，塞納聖但尼省死亡率高於去年同期的295%，附近的上塞納也增加了255%。相比下，巴黎同期增幅174%；全國整體增幅61%。

巴黎市郊2005年曾爆發大規模騷亂，當地失業等社會問題並未改善，警民關係亦一直緊張。塞納聖但尼議員科比埃爾（Alexis Corbiere）說：「我們正被封鎖於不平等之中。病毒只是將市郊長期的問題放大，揭示社會分歧實際有多深。」

（華盛頓郵報/金融時報/有線新聞網絡/衛報）

（抗疫新階段）