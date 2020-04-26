路透引3消息人士：中國派醫療隊往朝鮮

金正恩自4月11日起一直沒有露面。由脫北者經營、總部位於首爾的Daily NK網站上周較早時報道，金正恩本月12日接受心血管手術後正在復元，但隨後就有包括美國有線新聞（CNN）在內的傳媒披露，金正恩手術後病危。路透社引述3名知情人士報道，由一名中共中央對外聯絡部高層人士率領的醫療隊，於上周四（23日）從北京前往朝鮮，為金正恩提供醫療建議。中共中央對外聯絡部或中國外交部均未有證實有關報道。

日本《週刊現代》特別編輯委員近藤大介上周五（24日）撰文稱，有中國醫療相關人員向他透露，金正恩在地方視察時突然手按着心臟倒下，同行醫療團隊隨即為他急救，並將他送到鄰近醫院，同時向中國提出派遣醫療團隊到平壤的請求。在等待期間，朝鮮醫生決定為他進行緊急心臟支架手術，雖然難度不高，但因為執刀醫生過於緊張而手震，通常只需1分鐘內完成的支架插入，團隊花了8分鐘才能完成，令金正恩變成植物人，中國醫療團隊抵達後亦坦言無計可施。

「美方知金抱恙 未肯定病重或不露面結論」

不過，路透社昨引述熟悉美國情報的一名官員稱，美方知道金正恩抱恙，卻無從歸納出他病重或最終不能再公開露面的結論。同一報道中，一名韓國消息人士指，韓方情報顯示金正恩似乎即將露面。周六為朝鮮原定的人民革命軍創建日 （金正恩2018年定2月8日為人民軍創建日） 。昨日除了電台報道金日成抗日建軍事蹟，尚沒有關於金正恩動向的新聞。另外，朝鮮朝中社上周五（24日）報道總理金才龍實地考察了黃海南道一些單位。

（路透社/朝中社/Newsis）

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