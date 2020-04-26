檢測少分析慢 研究：巴西確診數遠超公布

巴西衛生部本月報告指出，每日新冠病毒檢測人數為6700人，這遠不及其他國家至少每日檢測4萬人。《華盛頓郵報》報道，巴西許多住院病人沒接受檢測，部分醫療人員也沒有，在家中死亡者更是沒有檢測。巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（Federal University of Minas Gerais）研究員認為，巴西實際確診數字較官方公布的多8倍，聖保羅大學研究團隊更估計，實際感染人數可能多16倍，即超過80萬人染疫。

落葬者超平時兩倍 要開放集體墳墓

巴西政府數據顯示，今年近3.73萬人因呼吸系統疾病住院，是去年同期4倍，但只有一半曾接受新冠病毒檢測。在聖保羅，近1300人死於不明的呼吸道問題，亞馬遜州報稱只有193人死於新冠病毒，但其首府馬瑙斯（Manaus）最大的墓地近日要開放集體墳墓供使用，還要加建停屍間，因為現時每日要落葬者超過100，較疫情前的約30多出超過2倍。在聖保羅州有患者呼吸困難及發高燒，但先後遭兩家醫院拒收，亦沒有替其進行檢測，最後獲較遠的第三間醫院接收，但數日後死亡，醫院只稱死因是急性呼吸衰竭，沒回應家屬查詢是否死於新冠病毒，相信這只是冰山一角。里約熱內盧及至少4個主要城市的衛生官員均警告，當地醫療系統面臨崩潰，無法收治更多病人。

不過，總統博索納羅一直淡化疫情，上月還稱只是「小流感」，最近更解僱警告疫情嚴重的衛生部長曼代塔，又表示重啟經濟「是我願意冒的風險」。

（華盛頓郵報/美國廣播公司）

（抗疫新階段）