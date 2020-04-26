肉商相繼關廠 全球供應受壓 波及巴西美加 美牛豬肉批發價齊飈

JBS在巴西南部南大河州城市帕蘇豐杜（Passo Fundo）的肉類加工設施，有至少36名工人確診，上周五下午起關閉以進行調查。JBS回應時強調，公司遵守地方衛生部門的指引，並保持對加工廠、物流中心和辦公室的嚴密監控，以免受病毒污染。

全球頭號豬肉生產商、萬洲國際全資擁有的美國史密斯菲爾德（Smithfield Foods）上周五亦宣布，關閉在伊利諾伊州的一間廠房。同日還有荷美爾（Hormel Foods Corp）在明尼蘇達州的Jennie-O火雞肉廠，以及印第安納州一間大型豬肉屠宰場暫時關閉。過去數周的關廠潮，已令美國失去1/3豬肉生產力。加拿大艾伯塔省則有兩間肉類包裝工場出現大規模傳播，主因是地方政府拒絕工會要求臨時關閉廠房。

業界料一周內或無免治牛肉供應

壞消息接二連三下肉價持續飈升，美國牛肉批發價過去一周創新高，豬肉批發價亦急升29%，是2012年以來最大單周升福。丹佛農業諮詢公司Global AgriTrends主席斯圖爾特（Brett Stuart）警告，「餐廳一周內或會沒有新鮮免治牛肉供應」，形容情况「絕對是前所未見」。他說，倘若生產商處於失去一切的風險，消費者也可能要付更高價錢，將會是雙輸局面。美國在冷藏設施的肉類供應量相當於兩周的肉類生產量，而大部分廠房以安全理由關閉持續14日。

最新的廠房關門適逢全球肉類供應本已出現緊張，全球最大豬肉生產國中國早前已因爆發非洲豬瘟疫情，被迫殺死數百萬豬隻。

目前不清楚為何病毒在肉廠擴散這麼快，分析師估計肉廠的低薪工作通常由移民所做，他們大多聚居人多密集的貧民區，一人染病，即可迅速擴散。

（彭博社/路透社）

（抗疫新階段）