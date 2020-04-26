意研究揭新冠病毒 附空氣污染粒子

意大利的科學家團隊在北部重災區貝加莫（Bergamo）的市區及工業區收集室外空氣污染樣本，並在獨立實險室通過盲測（blind testing），結果發現多個樣本都檢出新冠病毒的基因。研究數據亦顯示，在政府宣布封閉北部城市前，空氣污染愈嚴重的地區，新冠病毒的感染率愈高。有關研究仍未經評審，亦未獲得獨立科學家的認可，但有專家認同值得繼續研究。

中大專家：檢驗出病毒 不代表具傳染性

香港中文大學公共衞生學院客座教授黃子惠表示，冠狀病毒有機會附在空氣污染物上，但其活動距離有限制，故再經空氣傳播的機會不大。他續稱，冠狀病毒的濃度和生存時間的長短，亦可影響其致病能力。黃子惠指出，冠狀病毒易被檢驗出來，不難在不同物件中驗出冠狀病毒的核酸，但不代表驗出的病毒具傳染性及殺傷力，需再做細胞培養等分析，才可得出結論。他提到，參考現時本地爆發的群組案例，大都是經近距離共同活動傳播，而沒有出現有2003年SARS時淘大E座事件，於同一幢大廈爆發後發現是經喉管透過氣流傳播。

明報記者

（抗疫新階段）