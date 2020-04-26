封城抗議遍地開花 反科學派被指背後金主

專研環境議題的記者康羅（Joan Conrow）上周五（24日）在康奈爾大學環境和糧食科技創新提倡項目「科學同盟」（Alliance for Science）的網誌上稱，深入研究反封城示威的話，可發現到反疫苗人士、氣候變化懷疑論者、保守派宗教和政治組織的影響力。她形容示威雖然確反映部分民眾對封城措施的沮喪升溫和憲制疑慮，但調查顯示他們受到有力利益團體的資助，藉此推進政治議程。

最新民調：逾七成人強力支持居家令

康羅形容，儘管最新民調顯示72%美國民眾仍然強力支持居家令，反封城的示威堵路只代表極有限的少數聲音，但因得到保守派利益團體的資金、法律援助和組織工作協助，他們得到不成正比的影響力。

政治網媒Daily Beast的報道也指出，部分示威者展示寫上「我不同意」（I do not consent）的標語，這正是反疫苗運動的常見口號。報道還稱，反疫苗人士有份在社交媒體推廣要求當局革除國立過敏與傳染病研究院（ NIAID）總監兼居家令主倡者福奇。關注氣候暖化的博客網站DeSmog也有調查報道指出，部分反封城示威由氣候變化懷疑論組織幕後支持。

（綜合報道）

（抗疫新階段）