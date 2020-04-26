紐約市18小時內收30宗中毒個案 緊急查詢熱線打爆 特朗普消毒劑論捱批 政府急澄清

在上周四的白宮疫情簡報會上，國土安全部官員布萊恩（William Bryan）公布該部門一項研究，稱陽光及熱力能加快新冠病毒減弱，漂白劑可於5分鐘內殺死唾液或呼吸道體液中的病毒。特朗普隨即提出可研究用紫外光或強光射向身體，或探討是否有方法將消毒劑注入體內以消除病毒。當時在場的抗疫應對協調官員比爾克斯（Deborah Birx）即表明這「並非用於治療」，惟特朗普的言論依然引起極大迴響。

不過，紐約市隨即出現多宗疑似攝取過量漂白劑等家居清潔劑的中毒個案。《紐約每日新聞》報道，在特朗普發言後短短18小時，市毒物控制中心就收到30宗求助個案，幸所有中毒者並無大礙。去年同期當局接獲的相同個案只有13宗。馬里蘭州政府發言人上周五表示，緊急熱線在特朗普發表言論後接到過百宗有關消毒劑的查詢。該州緊急事務管理署在Twitter發文，提醒公眾「在任何情况下都切勿透過注射、食用或其他途徑，將消毒產品注入體內」。

許樹昌：不能用紫外光長期照射人體

疾病控制及預防中心（CDC）亦警告，用家誤用清潔劑及消毒劑可引致健康問題，促民眾按照標籤指引使用產品。食品及藥物管理局（FDA）局長、國家環境保護局，以至擁有滴露及Lysol等品牌的英國清潔用品公司利潔時（Reckitt Benckiser）都紛紛發出警告。有醫生警告消毒劑具腐蝕性，可溶解及破壞內臟內層，亦有專家質疑紫外線難滲透到肺部，只可能會造成曬傷或DNA損傷。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在商台節目中，提醒市民切勿注射消毒劑入身體，嚴重會引致死亡。他又稱，紫外光、高溫可用於消毒物件，但不能用紫外光長期照射人體。

特朗普：只是嘲諷式提問

白宮發言人上周五回應稱，特朗普一直強調應就新冠病毒療法向醫生諮詢，批評傳媒斷章取義。特朗普同日亦在記者會表示，當時只是「向記者作出諷刺性質的提問」。全國廣播公司（NBC）引述消息人士稱，白宮抗疫小組成員及幕僚均對特朗普的說法感驚訝，又稱那是即興的言論。有官員認為他或混淆及誤解有關研究的資訊，強調會上談及消毒劑只適用於表面，又估計他可能只是想為疫情帶來希望和樂觀的前景。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮內部有人認為簡報會時間過長，令特朗普和政府官員回應完所有與疫情相關的問題後，簡報會終傾向政治。過去幾周的簡報會有時長達兩小時以上，但上周五只進行了22分鐘，是疫情爆發以來最短的一次。有官員稱上周已要求特朗普暫停出席每日的簡報會，但他拒絕。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN/NBC/紐約每日新聞）

（抗疫新階段）