問網民「沒有蝙蝠吃嗎」 美衛生官員涉種族歧視

美國有線新聞網（CNN）披露，卡普托在3月12日就有關美軍把病毒帶到武漢的陰謀論發帖文，指數百萬中國人抽蝙蝠血作開胃菜、吃食蟻獸，並問其他Twitter用戶「你沒有蝙蝠吃嗎？」他在3月初又聲稱，民主黨擊敗總統特朗普的策略需要成千上萬美國人死亡，指民主黨力爭病毒殺死大量民眾。

稱現為美國人公僕 「帖文會不同」

卡普托亦在3月指摘傳媒圍繞疫情大流行製造恐慌以打擊特朗普。CNN報道出街後，卡普托表示自己每月均會刪帖，又稱自己是總統的捍衛者，但稱現作為美國人的公僕，帖文將會不同。

卡普托是共和黨人，2016年曾為特朗普競選團隊工作，上周獲委任為衛生部專責公共關係的助理部長。

特朗普吹噓抗疫「神藥」 FDA警告勿服用

另外，特朗普在未有科學實證下吹噓抗瘧疾藥氯喹（Chloroquine）及羥氯喹（hydroxychloroquine）可治療新冠病毒患者。不過，美國食品及藥物管理局（FDA）昨警告消費者勿在醫院或臨牀研究以外自行服用氯喹及羥氯喹，表示收到嚴重中毒及死亡報告。《美國醫學會雜誌》（JAMA）周五刊登研究，指有研究員基於安全叫停一項氯喹是否有助抗新冠病毒的研究，稱部分病人心律不正，近20多人在每天服用後死亡。

（CNN/金融時報）

（抗疫新階段）