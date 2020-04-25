多國聯手加速疫苗研究 美國缺席

馬克龍：疫情關乎全人類 希望中美和解

英國外相藍韜文、聯合國秘書長古特雷斯、蓋茨基金會代表等亦有參與。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，5月初展開的全球籌款承諾目的是要籌75億歐元 （627億港元）。馬克龍則表示，會繼續推動所有G7及G20國家參與，「我希望能促使中國及美國能就此倡議和解，因為對抗新冠病毒疫情關乎全人類福祉，不容分裂。」

今次倡議旨在加快開發生產和公平分配安全有效的藥物、測試和疫苗。世衛事前表示，參與者俱作出政治承諾，保證大家都有「公平、有效 、高質量」的抗疫工具，不至落後於人。GAVI疫苗聯盟總裁伯克利（Seth Berkley）說，目前正在開發逾100種具潛質的COVID-19疫苗，其中6種進入臨牀試驗。他說：「我們需要確保人人都有足夠的疫苗，我們將需要全球領導去甄別候選疫苗。」

世衛官員此前說，除了美國，幾乎各方皆參與。美國駐世衛代表團發言人回應查詢表示，美國不會官式參與，但「希望對此支持國際合作盡快開發新冠病毒疫苗的倡議有更深了解」。美國總統特朗普早前抨擊世衛的控疫表現遲緩，宣布凍結資助和催促改革。

（路透社）

（抗疫新階段）