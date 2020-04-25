蓋茨：抗疫如二戰 需五大創新破困境 料未來兩月世界「半正常」

蓋茨過去一直敦促世人必需準備應付大流行。他在該篇網誌中，謂新型冠狀病毒疫情對人類之打擊儼如世界大戰。所不同的是，全人類這回皆站在同一陣線，一同認識這個疾病和共同研製工具克服。一如二戰期間，全靠湧現諸如雷達、魚雷、破譯密碼等創新事物，加快結束戰爭；世界需要更先進的療法、疫苗、測試與追蹤聯絡接觸感染人士，才能遏止病毒，重啟經濟。他認為世界在五個範疇需要創新，分別是療法、疫苗、檢測、對感染者接觸途徑的追蹤以及重啟經濟的政策。

他指出，如果明年春人們已安心重新參與大型活動，那必須要有一種約95%有效的療法，若不能則要疫苗才能讓我們回歸正常。他相信疫苗可能18個月後可供大規模接種。檢測及追蹤亦有助重啟經濟。他指出，如何重啟對不同政府會是一大挑戰。他相信學校應加快重啟，因為其對社會較有利，但體育等大型活動則要較長時間。政府也要決定，餐廳可坐多少人、工廠又應如何改建分散員工等。

「民眾改變行為控疫是必需」

他認為未來兩個月間將有許多發達國放寬控疫限制，進入「半正常」的「第二階段大流行」。不過，「人們可以外出，但不常，也不會去人多擠迫地方。餐廳要隔枱安置食客，飛機乘客之間懸空座位。學校重開，惟填不滿可容納7萬人的體育館。人們賺錢花錢，可是都不如疫前。簡言之，這是異常時期，惟沒有第一階段的異常。」

他認同藉着民眾改變行為以達控疫目的是「必需的」，可是現代經濟更為複雜與緊扣，難以事事做到。他提到，封城對低收入及少數族裔打擊最大，當經濟重啟時，政府必須確保復蘇經濟不會加劇現存的不平等。蓋茨覺得，一如第二次世界大戰定義了老一輩，「第一場現代大流行」新型冠狀病毒大流行也將定義這個時代，「無人會忘記經歷過的這場疫情」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）