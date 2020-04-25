厄瓜多爾確診突倍增破萬 官方認檢測慢

《紐時》分析審視了歐美亞等11國近一個月疫情的死亡率數據，其中顯示人口1740萬的厄瓜多爾，在3月1日至4月15日期間可能約有7600人染疫死亡；以美國約翰霍普金斯大學數據比對，相當於全球第六多。

厄瓜多爾政府周三（22日）官方數據顯示，全國確診死者有507人，較對上一周只多4人。但在人口270萬的全國最大城市瓜亞基爾（Guayaquil），市長曾推測近幾周或有逾8000人病死。

瓜亞基爾4月首兩周官方不分類死亡人數達6700，遠超往年月均僅約2000人。停屍間堆放數以百計遺體，僅用紙板棺材安置；也有遺體擱於醫院擔架或地板，甚至棄置街頭。外界認為，疫情爆發或使發展中國家醫療系統不堪重負，趕不及治療和難以統計確診數字。厄瓜多爾總統莫雷諾等官員承認，檢測病毒速度追不上現實，也缺乏相關醫療物資，令疫情超出控制。

（紐約時報/衛報/路透社）

（抗疫新階段）