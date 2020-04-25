大阪醫院百人染疫 確診護士仍要上班

大阪生野區「Namihaya復康醫院」截至周四（23日）有126名醫護和病人確診新型冠狀病毒，因人手不足，有最少兩名護士在確診後仍被院方要求繼續當值。

一名女護士周一（20日）日間得知檢測結果呈陽性，正在家隔離休養，但21日傍晚被院方召回醫院當夜班，直至翌日清晨。保健所還稱，該醫院在周四要求另一確診護士上班。院方承認，因為人手不足，所以要確診護士當值，又稱院內感染新冠病毒的患者，與沒受感染的病人安置在不同病房，確診後還被要求上班的護士是負責照顧確診者。

東京大阪連爆院內感染

大阪府截至周三有1380宗確診，是東京以外最多，當中有151人是醫護人員，佔總數超過10%，其中最少4家醫療機構出現確診個案。NHK昨計算，截至本月21日，東京有至少454名醫護及入院病人等跟醫療機構相關人士確診，佔東京確診數目14%。東京有多家醫療機構爆發集體感染，其中永壽醫院有多達201人感染。

雨衣代防護衣 醫護憂累家人

NHK昨日訪問了一名在東京任職的護士，揭露前線辛酸，因為患者及醫護陸續感染，大家都在擔心什麼時候遭感染的情况下惶恐終日，擔心牽連家人；由於資源不足，醫護只能拿雨衣代替防護衣。

（NHK/朝日新聞）

（抗疫新階段）