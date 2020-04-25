德擬增注資歐盟 料助解「南北分歧」

復蘇基金規模分配形式無共識

在4小時的視像峰會上，成員國基本上已同意重新編排歐盟2021至2027財政年期的「多年度財務框架」（MFF），並同意指示歐盟委員會擬定建立「復蘇基金」的方案，但對基金的規模以至尤其是分配形式未有共識——意大利和法國支持西班牙提出以永久債券形式融資、總值1.5萬億歐元撥款方案，以支援受創最深的國家；但由荷蘭、奧地利、瑞典和丹麥組成的「節儉四國」在峰會前先行協商，並在會上堅持反對撥款，主張受惠國須還錢的貸款形式。

默克爾挺基金 分析：偏離北歐財政作風

外界憂慮歐盟團結不穩，荷蘭甚至也因最新援助形式的爭拗，國內有醞釀「脫歐」的呼聲。但向來重視財政紀律的默克爾，態度有微妙變化。她一方面堅持任何從市場借得的款項，必須歸還，表明不接受撥款。但她在會前通知德國國會，要他們準備對下階段MFF作出更大的財務貢獻，作為疫後重振歐洲經濟大計的一部分，《金融時報》認為其說法形同偏離北歐派堅持對歐盟預算貢獻款項不多於本國國民收入（GNI）1%的既有立場。默克爾會後也表明支持大型復蘇基金的概念。

歐委會主席馮德萊恩稱，布魯塞爾會在撥款和貸款之間取得「健康平衡」，又確認將提高預算金額上限，容許歐委會額外在資本市場發債，加強重振經濟的火力。馮德萊恩主張將下階段MFF變成新版「馬歇爾計劃」以驅動歐洲經濟復蘇。

（金融時報/衛報/路透社）

（抗疫新階段）