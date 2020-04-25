不理醫護意見 喬治亞州局部解封

田納西稱疫情減緩 學者斥玩數字

美國迄今確診人數已達86.9萬，死亡人數近5萬。總統特朗普上周宣稱疫情好轉，部分州份應可在5月1日起分階段放寬保持社交距離等措施後，多州州長急於解封。喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）未聽取醫生小組的建議或事先通知當地衛生部門，便自行宣布周五讓紋身店、髮廊、保齡球場及小商舖重開，更宣稱有關措施「基於數據，並按照州內公共衛生官員的指引決定」。不過，華盛頓大學一項研究模型卻顯示該州應到6月22日才重開。猶他州州長赫伯特（Gary Herbert）早亦在醫療團隊尚未完成個人防護裝備庫存估算前，已宣布解除非必要醫療程序限制。紐約大學流行病學家愛潑斯坦（Joshua Epstein）指出，部分州份聲稱疫情減緩解封，但實質玩弄數字，如田納西州以新增個案及總確診個案的比例聲稱增長率下降，但實際新增數字並無減少。

特朗普周四則在白宮簡報會中改口，現有防疫措施正有效減慢疫情傳播，不排除各地需延長封鎖至5月1日後，又點名稱喬治亞州解封速度太快。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）