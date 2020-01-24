全州隨機驗3000人 14%有抗體 紐約州料270萬人染疫 超官數10倍

目前紐約州官方確診數字為26.3萬，但因政府只安排重症者接受檢測，實際感染人數不明。紐約州為了解更準確人數，本周一（20日）展開檢測計劃，於州內19個郡縣及40個地區的商店隨機選出約3000名成人，安排抽血做病毒抗體檢測。擁有抗體者即曾受病毒感染並已康復，但暫未有證據顯示他們對病毒免疫。

倘符傳染實况 死亡率降至0.5％

州長科莫周四公布檢測初步結果，顯示約有13.9%受測試者有抗體，按當地人口推算，相當於多達270萬人曾受感染，為現時官方數字逾10倍，也相當於現時全球各地官方公布的總人數。如實際感染情况與檢測結果脗合，則全州死亡率將由6%大幅下調至0.5%。重災區紐約市約有21%受試者有抗體，其餘各地則為3.6%至16.7%不等。

州長稱參考為解封 疾控官促謹慎

科莫稱，查核擁有抗體人數有助了解疫情走勢，以便制訂解封政策，亦可監測解封對疫情的影響，未來將擴大檢測。紐約州衛生專員朱克（Howard Zucker）稱，今次檢測可能用於評定民眾是否有免疫力。紐約市疾控官員扎斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）則警告測試結果或有誤差，用於衡量免疫力或導致推出錯誤防疫建議。世衛此前亦建議抗體測試只應用於研究，不應參考作醫療決策，包括容許康復者復工等。

韓國兩項研究初步顯示，康復者擁有的抗體能抵抗感染，即使復陽亦似乎失去傳播病毒的能力，但未知效果能否持續。韓國疾病管理本部其中一項正進行的研究，以25名曾住院、有病徵但已完全康復的病人為對象，發現他們全數擁有抗體，雖然半數體內仍有新冠病毒，但病毒不是已死就是衰弱得沒有傳染性。

另一項研究以207名康復後病毒檢測再呈陽性的病人為對象，其中39人的檢測樣本並未發現病毒自我複製的迹象，說明即使復陽亦不大可能感染他人。不過，專家提醒抗體有效期多長仍未確定。

專家指5市早爆疫：2月示警官員不信

另外，美國東北大學周四（23日）向《紐約時報》稱，雖然美國5個主要城市紐約、波士頓、三藩市、芝加哥及西雅圖截至3月1日只有23宗確診個案，但專家2月藉由模擬人們出行方式等數據建立傳染病學模型推斷，這些城市早在2月初已出現廣泛社區傳播。帶領研究的韋斯皮尼亞尼（Alessandro Vespignani）稱，早在2月中已就疫情正暗中傳播發出警示，但官員堅持認為不符實况而拒絕應變。他警告如各地過早解封且缺乏相應防範，大規模感染或再臨。

（紐約時報/CNBC/ABC）

（抗疫新階段）