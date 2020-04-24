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2020年4月24日星期五
國際新聞
與特朗普唱反調 美疫苗專家突撤職 華郵：衛生官員自我審查 政治凌駕科學
加州揭死亡病例早於官方紀錄 官員稱「冰山一角」
鬆綁不鬆懈 默克爾告誡國民「仍處疫情起點」
不滿官員抗疫失誤 意國遺屬擬入稟追究
英專家小組擬倡公眾圍巾遮口鼻防疫
疫下留學意欲減 英美澳大學財困 揭示學府市場化依賴國際生隱憂
被指資金充裕仍申援 哈佛壓力下放棄
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全球首宗敘國反人道案 德國開審
研究：印尼新首都選址有海嘯風險
稱防範中俄 美9000萬援格陵蘭
被指入侵華網絡 越南否認
朝中社：金正恩回函敘總統
涉性騷擾女下屬 釜山市長請辭
德國學生社交距離下備戰考試
德國學生社交距離下備戰考試
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【明報專訊】德國本周開始分批復課，下月要考畢業試的學生率先回校，但要嚴守社交距離，每班只能6人一組上課。在西部城市多蒙特，一名教師跟數名學生溫習考試。
（法新社）
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