全球首宗敘國反人道案 德國開審

涉拘留所虐殺民眾 後逃至德國

案中主犯為敘利亞57歲前上校拉斯蘭（Anwar Raslan），涉嫌在管理大馬士革哈提卜（Al-Khatib）拘留所期間犯下違反人道罪行。他被控2011年至4月29日至2012年9月7日，在哈提卜拘留所監督殺害58人及虐待4000人。另一43歲被告加里卜（Eyad al-Gharib）在2011年間協助拘捕示威者，將他們送往哈提卜拘留所，被控同謀犯下違反人道罪。敘利亞反對派2011年3月發動示威，政府鎮壓，最終演變成內戰。

拉斯蘭和加里卜後來逃離敘利亞，到德國尋求庇護，2019年2月在德國被捕。歐洲憲法與人權中心（ECCHR）創辦人卡萊克（Wolfgang Kaleck）稱，今次審訊是受害者首次在法庭上，說出他們的遭遇及敘利亞的情况。ECCHR表示，這是將敘利亞政府的犯罪者繩之於法的唯一途徑，因案件交國際刑事法庭會受到中俄的否決權阻撓。

檢控官周四讀出控罪書，形容哈提卜拘留所情况「不人道」，囚犯因參加2011年反政府示威被捕，在獄中遭拳打、被電線和鞭毆打，又遭電擊，部分人被吊起毆打，或被禁睡覺數天。

（法新社）