伊朗反擊：波灣摧毁美恐怖主義

【明報專訊】伊朗和美國軍艦上周在波斯灣對峙後，美國總統特朗普周三（22日）在Twitter表示，他已指示海軍射擊及摧毁任何騷擾美方船艦的伊朗艦艇。伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）昨反擊稱，他已「下令海軍摧毁任何在波斯灣威脅伊朗軍方或非軍方船艦的美國恐怖主義武力」。
美軍指伊朗軍艦曾挑釁
美軍上周三（15日）表示，6艘海軍及海岸警衛隊船艦在波斯灣國際水域參與軍事演習，11艘伊朗革命衛隊海軍船艇以極近距離和高速越過美國艦艇，其中一次相距僅9米，炮轟行動「危險且挑釁」。美軍稱，伊朗革命衛隊船艇沒有理會美方警告，一小時後離開該水域。伊朗革命衛隊周日證實事件，但反指美軍不專業。
特朗普的說法，令外界關注是否一旦出現上周三的情况，美艦便會向伊朗快艇開火。美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）周三稱，特朗普已作出清晰的指示，軍方將會把指示轉化為合法命令。他說，如何執行要視乎情况，「你不能讓一艘快艇取得可以威脅你船隻的位置。」
出席記者會的國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）稱特朗普強調的是，美方所有船艦均保留自衛權。
伊朗外交部昨傳召瑞士駐德黑蘭大使，要他向美國傳話，表示伊朗堅決捍衛其在波斯灣的航海權並會回應任何威脅。瑞士駐德黑蘭大使代表美國在伊朗的利益。受美伊關係影響及市場期待石油供應減少，令近日暴跌的油價颷升，布倫特原油價格周四上升9％；西得州中級原油大漲12%。