伊朗反擊：波灣摧毁美恐怖主義

美軍指伊朗軍艦曾挑釁

美軍上周三（15日）表示，6艘海軍及海岸警衛隊船艦在波斯灣國際水域參與軍事演習，11艘伊朗革命衛隊海軍船艇以極近距離和高速越過美國艦艇，其中一次相距僅9米，炮轟行動「危險且挑釁」。美軍稱，伊朗革命衛隊船艇沒有理會美方警告，一小時後離開該水域。伊朗革命衛隊周日證實事件，但反指美軍不專業。

特朗普的說法，令外界關注是否一旦出現上周三的情况，美艦便會向伊朗快艇開火。美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）周三稱，特朗普已作出清晰的指示，軍方將會把指示轉化為合法命令。他說，如何執行要視乎情况，「你不能讓一艘快艇取得可以威脅你船隻的位置。」

出席記者會的國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）稱特朗普強調的是，美方所有船艦均保留自衛權。

伊朗外交部昨傳召瑞士駐德黑蘭大使，要他向美國傳話，表示伊朗堅決捍衛其在波斯灣的航海權並會回應任何威脅。瑞士駐德黑蘭大使代表美國在伊朗的利益。受美伊關係影響及市場期待石油供應減少，令近日暴跌的油價颷升，布倫特原油價格周四上升9％；西得州中級原油大漲12%。

（法新社/路透社）