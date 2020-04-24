被指資金充裕仍申援 哈佛壓力下放棄

哈佛發言人承認此前說過一如其他院校，該校在疫情及其引發的經濟危機中面臨重大財務挑戰，但考慮到援助項目旨在協助未來數月面對最艱巨財務挑戰的學生和院校，哈佛跟項目的關係惹來政客等人的高度關注，或對項目構成損害。

特朗普貼文促還 哈佛一度企硬

特朗普周二指控哈佛取得原用於支援小企業的援助，入夜後再在Twitter敦促資金充足的哈佛應交還款項。哈佛一度堅稱不會退款，但財長梅努欽昨較早前透露校方已軟化，又澄清哈佛獲分配的援助來自救市方案中支援高等教育的項目。

投資評級機構穆迪早在3月中旬已將高等教育前景評級由穩定降為負面，預測哈佛和史丹福等擁有雄厚捐贈和現金流的院校可承受損失，但規模較小的院校則情况不妙。

當局援助是基於院校入讀的低收入學生人數來分配，史丹福大學亦獲分配740萬美元（約5772萬港元），普林斯頓大學則可獲240萬美元（約1872萬港元），但兩校亦已表明不會收取款項。史丹福確認在這前所未有的不確定時期面對重大財政壓力，但意識到這場危機對很多小型學院和大學是存亡威脅；普林斯頓則稱從未申請亦不會接受援助款項。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）