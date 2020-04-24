疫下留學意欲減 英美澳大學財困 揭示學府市場化依賴國際生隱憂

疫城引發的停課、封城和封關措施，不但促使許多國內外學生離校歸家，高等教育界更擔心來年收生大減，尤其是學費較高的國際學生或放棄負笈外國，令各大學收入大減，面臨巨大財政困境。當中尤其以市場導向機制運作的英語系國家如英、美、澳和加的大學最脆弱。

中印佔多數 英收生人數料減23萬

據聯合國教科文組織統計研究所的紀錄，以2017年計，美國和英國分別吸引98.4萬和43.5萬國際學生，主要來源是中國和印度（見圖1）。但疫情勢令國際學生數量大減，以英國為例，大學與學院工會（UCU）委託研究估計，英國在2020至2021學年的收生人數勢大減23萬人，當中過半屬國際生，估計會令參與研究125間大學頓失至少25億英鎊的學費收入。

報告指這些大學無一倖免會收入大減，當中91間更只能勉強收支平衡，財政狀况告急，警告倘若沒有政府財政援助，將導致6萬個職位流失，包括大學本身及圍繞院校的本土經濟，當中許多會出現在大學是當地最大僱主之一的城鎮。另一研究顯示，英國大學的收生學費佔總收入接近一半（見圖2）。英國大學業界游說組織最近向英國財政部提出申索20億英鎊撥款，承諾削減開支和接受架構重組等，以換出當局將年度研究經費資助額加倍，但《金融時報》引述消息指政府內部傾向否決。

美國高等教育界在2萬億美元的救市方案中分得140億美元，但分析指出，當中60億美元是用於緊急支援財困學生，其餘部分僅佔大學總開支的1%，料不足以保護院校免於裁員、削減項目甚至破產，業界敦促政府至少再撥款逾460億美元。

業界嘆依賴內地 促社會轉型撐研究

澳洲大學組織Universities Australia估計，成員院校今年將減少46億澳元收入，未來半年威脅2.1萬個職位。澳洲在野工黨已促政府支援大學。

業界一方面感嘆過於依賴國際（尤其是中國內地）學生，一邊警告政府切勿忽視學術界在疫後重振經濟的作用，並須協助解決院校經費的結構問題。悉尼麥覺理大學校監帕金森直言，部分大學在中國市場風險敞口太大。有份參與病毒影響模型研究的倫敦帝國學院校長加斯特指出，政府不應再將支撐學術工作責任都推卸到國際學生學費之上，「我們需要一個支持研究的社會，這場危機清楚展示這一點。」

（金融時報/衛報/紐約時報/華爾街日報）

（抗疫新階段）