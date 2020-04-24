不滿官員抗疫失誤 意國遺屬擬入稟追究

名為NOI Denunceremo（意即「我們會舉報」）的公開群組於上月23日創立，至今已有超過4.6萬名成員。創辦人富斯科（Luca Fusco）父親為重災區倫巴第大區市鎮貝加莫（Bergamo）居民，早前因受新型冠狀病毒感染而身亡。他說，設立群組旨在循刑事訴訟尋求公義，並希望在群組中蒐集處理疫情不當的證據，非為了獲得金錢補償。

富斯科指出，群組的主要目標為可能低估疫情的領袖，而醫護人員與死者同樣是受害者，不應受追究。他指出，由於意國的醫療系統並非由中央政府控制，而是各自由地方政府管理，即使有人罪成亦只會涉及地方層面的責任。不少群組成員稱，家人受病毒感染後被誤以為患上普通流感，最終病情惡化致死。

目前檢察部門已就疫情展開數項調查，包括就貝加莫一間醫院未有及時阻止疫情在院內及周邊社區擴散等問題蒐證，亦正檢視倫巴第大區數百名護老院住客因染疫死亡事件是否涉及疏忽致死及誤殺。另外多個醫生組織及醫護人員工會亦正計劃就迄今144名醫護人員病逝採取法律行動，他們大部分因疫情爆發初期缺乏保護裝備而染病殉職。

（衛報）

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