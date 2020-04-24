鬆綁不鬆懈 默克爾告誡國民「仍處疫情起點」

默克爾上周宣布延長社交距離措施至5月3日，但允許部分商店本周一起重開，學校亦會於5月4日起局部復課，憂慮國民因而掉以輕心。她昨日向國會表示新數據雖帶來希望，但「中期結果非常脆弱」，現况如履薄冰，「我們並非處於大流行的最後階段，而是起點……若我們在大流行的起點就表現出最大的耐性和紀律，將能更快且可持續地恢復經濟、社會及公共生活」。

她與各州州長將於本月底開會，商討5月3日以後的安排。有當地傳媒報道稱，3州打算在會上推動放寬針對食肆、酒店及零售業的限制。默克爾昨日坦言，有部分州份在放寬限制上「步伐非常快」。談及歐盟對疫情經濟影響的反應時，她重申不支持歐元區發行共同債券的想法，呼籲採取歐洲經濟計劃以支持未來兩年的增長，並表示德國將會增加對歐盟的資金。

自默克爾上周強烈建議民眾外出戴口罩後，各州陸續要求民眾在乘搭公共交通工具或外出購物時戴口罩，最早本周五起實施，最後宣布的不來梅則會於下周一開始執行有關政策。

（路透社/BBC/the local）

（抗疫新階段）