加州揭死亡病例早於官方紀錄 官員稱「冰山一角」

聖克拉拉縣當局將解剖取得的組織樣本，送到疾病控制及預防中心（CDC）作病毒檢測，周二接獲通知有3個樣本呈陽性反應，包括兩名分別在2月6日及17日死於家中的患者，較美國官方錄得的首宗死亡病例，即2月29日死於華盛頓州的患者還要早。第3名死者則在3月6日逝世，3人均沒外遊紀錄。當局原本估計，聖克拉拉縣的首宗社區傳播個案不早於2月28日，但今次結果將時間線推前至1月初至中。美國首宗確診病例於1月21日在華盛頓州發現。

聖克拉拉縣首席衛生官科迪（Sara Cody）形容，新發現的3宗死亡個案只是「冰山一角」，顯示病毒傳播或比專家最初預想還要嚴重。她解釋最初對病例的定義狹窄，只規定為有外遊紀錄的人進行檢測，令當局難偵測社區傳播，又懷疑當地今年的流感季或包含部分新型冠狀病毒病例。加州州長紐森（Gavin Newsom）周三表示，該州目前平均每天為1.45萬人進行檢測，遠高於4月初的2000人，目標是本月底增至至少2.5萬人。

衛生官：最初病例定義窄 料傳播比預想嚴重

紐約州長科莫周三亦宣布，將與鄰近的新澤西州及康涅狄格州合作追蹤接觸者，項目由曾任紐約市長的富商彭博帶領，他將資助逾1000萬美元。兩州很多居民都會到紐約市附近工作，增加傳播風險。隨着紐約州的住院率呈下降趨勢，科莫近日將焦點放到廣泛檢測及追蹤接觸者上，稱這兩項因素是復工關鍵。

（衛報/路透社）

（抗疫新階段）