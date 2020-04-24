與特朗普唱反調 美疫苗專家突撤職 華郵：衛生官員自我審查 政治凌駕科學

遭撤職局長：因反對強推抗瘧藥物

布賴特為免疫學專家，任職BARDA 9年，向主職疫苗相關事務。他周三發表聲明，透露已遭撤去BARDA局長及衛生部應急準備與應變副助理部長的職位，改調往美國國家衛生研究院（NIH）。他認為自己堅決要求政府將數十億美元抗疫撥款「用於安全及經科學驗證的方案，而非缺乏科學價值的藥物、疫苗及其他技術」，導致他與其他科學家受壓。

布賴特指控美國衛生及公共服務部高層試圖讓特朗普相關公司獲資助推廣硫酸羥氯喹（hydroxychloroquine），批評華府並未遵從科學原則，盲目地嘗試擴大硫酸羥氯喹的應用，可能危及人命。他亦指摘華府任人唯親，以政治凌駕科學，妨礙應對公共危機，表明要求衛生及公共服務部監察長調查。

報告指特朗普力推藥物有致命副作用

特朗普此前大力宣傳以硫酸羥氯喹等抗瘧疾藥物治療新型冠狀病毒感染，聲稱服藥「無甚損失」，美國食品及藥物管理局（FDA）早前更緊急批准使用該藥。惟美國國家衛生研究院（NIH）的專家小組周二（21日）發出指引，稱硫酸羥氯喹混合抗生素阿奇霉素（azithromycin）使用可能有致命副作用，同日弗吉尼亞大學專家亦報告稱，服用硫酸羥氯喹的新冠病毒感染者死亡率較無服用者高。此後特朗普少有談及該款藥物。

特朗普稱不認識事主 華郵：多名衛生官受壓

特朗普周三在疫情簡報會上回應稱「從不認識布賴特」，對其是否被迫離職不置可否。他亦就硫酸羥氯喹的最新研究稱「也許這不是一份好報告」，會仔細研究。衛生及公共服務部發言人則反指，是布賴特要求FDA緊急批准動用早前由德國拜耳（Bayer）等藥廠捐贈予美國戰略儲備的抗瘧疾藥物治療新冠肺炎。

《華盛頓郵報》指出，不少公共衛生官員憂對疫情的警告觸怒特朗普。如CDC主任雷德菲爾德周二曾警告美國在下個冬季可能爆發新一輪疫情，加上流感季節，情况更艱難，解封城市「沒有幫助」。特朗普周三堅稱傳媒「錯誤引述」其言論。雷德菲爾德同日回應稱傳媒並無引述錯誤，但淡化言論，強調疫情不一定轉差。《華爾街日報》周三亦引述消息報道，另一CDC官員梅索尼耶（Nancy Messonnier）因在2月底警告美國疫情爆發「無可避免」，觸發股市大跌，令特朗普威脅將其撤職。

白宮否認施壓 指傳媒「假新聞」挑撥

專研緊急狀况傳訊的塞格（Matt Seeger）向《華郵》稱，公眾期望科學家在疫情危機中帶領政治領袖決策，但華府的衛生專家就疫情公開發言時似乎自我審查，以免違背特朗普定下的政治議題，形容情况非常有問題。白宮則否認特朗普向公共衛生官員施壓，斥傳媒以「假新聞」挑撥離間。

（紐約時報/金融時報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）