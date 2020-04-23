伊朗宣布成功發射首枚軍事衛星

該枚名為「努爾」（Nour）的衛星由「加塞德」（Qassed）兩段式火箭搭載，在馬卡齊沙漠（Markazi desert）發射升空。革命衛隊的賽帕新聞（Sepah News）網站表示，衛星升空後在425公里高空軌道圍繞地球運轉。美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院的詹姆斯·馬丁核不擴散研究中心研究員欣茨（Fabian Hinz）據官媒照片估計，火箭在德黑蘭東北330公里沙赫魯德（Shahrud）附近一座基地發射。

多次失敗 去年1爆炸1火災

伊朗曾數度發射衛星但以失敗告終。除了去年兩次發射失敗外，去年8月曾發生火箭在發射台爆炸事故，以及去年2月伊瑪目霍梅尼太空中心火災導致3名研究人員死亡事件。最近一次是2月9日發射「勝利1」號（Zafar 1）通訊衛星失敗。

美國視伊朗衛星項目為掩飾其導彈發展計劃，特朗普在2018年宣布退出伊朗核協議，再要求伊朗停止研發導彈；去年1月伊朗發射火箭時，美國亦指控伊朗違反對彈道導彈的限制。伊朗則堅稱無意取得核武，又表示他們的太空活動和平，並符合聯合國安理會的決議。

特朗普下令可摧毁來犯伊朗炮艇

伊朗近期在波斯灣動作不少，包括數度扣押及阻止外國運油輪航行，本月14日一艘懸掛香港區旗的運油輪被武裝人員登船，被迫駛入伊朗水域，其後獲放行，外界疑是伊朗海軍所為，美軍上周三指摘伊朗革命衛隊有11艘船駛近美國海軍及海岸防衛隊在波斯灣的船，伊朗周日反警告美方在波斯灣作軍事行動。美國總統特朗普昨日下令美國海軍如果發現伊朗炮艇騷擾美軍船舶，可以摧毁它們。

（法新社/紐約時報/美國廣播公司/RT）