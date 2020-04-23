英廠商稱政府零回應 無奈轉口醫療物資

官員被質疑因脫歐 漏看採購電郵

儘管英國政府強調醫療物資不足是全球都面對的問題，但《每日電訊報》周二（21日）報道，近日數以百萬計個人防護裝備（PPE）正由英國運往德國、意大利和西班牙，這些都是英國批發商從中國購入。有英國公司表示，曾多次向政府提出可供應這些物資，但對方都沒有回應，故它們「別無選擇」下只好轉口到歐洲。

此外，英國政府上月被批評沒有參與歐盟的醫療物資採購計劃，當時首相府表示因英國已脫歐，會自行安排採購，其後發聲明稱因「溝通混亂」，官員漏看了電郵才沒有參加聯合採購。不過外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）周二向外交事務委員會承認，由於英國已在1月底脫歐，故決定不參加歐盟的採購，稱是「政治決定」。英國廣播公司（BBC）報道，麥克唐納的說法惹來衛生大臣夏國賢不滿，5小時後，麥克唐納撤回說法，稱不參與採購的原因是溝通問題。不過有份出席內閣緊急應變小組會議的消息人士向BBC稱，在疫情之初，會上曾討論過是否與歐盟合作。布魯塞爾的消息人士也向BBC表示，英國獲給予充分機會參與該採購計劃。

在野黨促獨立調查政府抗疫

檢測不足、醫療物資短缺等問題，令約翰遜政府備受批評，在野自民黨署理黨魁戴維（Ed Davy）昨要求作獨立調查，審視政府應對疫情的能力，好讓大家汲取教訓。

（路透社/BBC）

（抗疫新階段）