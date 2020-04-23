缺護士 英方艙醫院淪大白象 容量4000只收41人 多次拒收重症

重症護士不夠 「沒多餘人手來這裏」

南丁格爾醫院（NHS Nightingale hospital）在短短9天內建成，最初提供500張病牀，最終可增至4000張。不過，該院自4月7日接收首名病人以來，由於人手不足和病人的特殊健康狀况，拒絕接收多達50名病人，較其收治的還要多。《衛報》看過國民保健服務（NHS）的文件，顯示NHS原計劃將逾30名患者從倫敦多家醫院轉到南丁格爾醫院，但「因人手問題而取消」，這些全是需要插喉和使用呼吸機的重症病人。另有近20名患者因醫療原因被拒收，例如患者病得太重無法轉院或不符合嚴格的臨牀入院標準。

截至周一（20日），南丁格爾醫院累計只治療過41名病人，當中4人已去世，7人出院，其餘30人仍留醫。該院一名職員說：「這裏有很多人在工作，包括許多醫生，但沒有足夠的重症護理護士，他們已在其他醫院疲憊地工作，沒有多餘的專科護士來這裏。這就是問題所在，導致醫院拒收病人。」

NHS最初決定創建南丁格爾醫院，是因為擔心幾周內倫敦的醫院因重症患者激增而不堪負荷。不過南丁格爾醫院無法收治病人，令倫敦其他醫院無法透過將新冠病毒患者轉院，來紓緩深切治療部的壓力。例如倫敦西北部的諾斯威奇公園（Northwick Park）醫院最受影響，由於上月疫情加劇，該醫院被迫暫時拒收新症，亦由於南丁格爾醫院人手問題，無法將30多病人轉到該院。倫敦的皇家自由（Royal Free）醫院也被迫放棄將約15名病人從深切治療部轉到南丁格爾醫院，理由同樣是該院人手短缺。

未能紓緩其他醫院ICU壓力

南丁格爾醫院項目負責人、NHS倫敦主管斯洛曼（David Sloman）上周致函其他NHS高層，要求提供約200名醫生與護士給南丁格爾醫院，以便該院可以應付患者數量增加，幫助其他醫院恢復運作，為更嚴重的疫情做準備。

（衛報）

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