《紐時》翻查多地數據 推算「幽靈死者」2.5萬

報道將多國或地區今年至今的總死亡人數，包括死於新冠病毒及其他原因的人，與過往同期的平均數作比較，發現全部過去一個月死亡人數大增。法國巴黎每日的死亡人數是平時的兩倍多，美國重災區紐約市更是平日的近4倍。報道將超出平均水平的死亡數字，與當局公布死於新冠病毒的人數比較，推算最少有2.5萬人或未被包含在官方紀錄中（表）。

愈遲意識爆發 差異愈明顯

在較遲意識到疫情爆發的國家，這差異尤其明顯，如土耳其伊斯坦布爾過去一個月比平時多約2100人死亡，幾乎是全國官方新冠病毒死亡個案兩倍。3月中死亡人數急升，意味不少死者或在2月受感染，比該國正式錄得首宗病例還要早。

聯合國人口統計學家格蘭（Patrick Gerland）指出，現階段的數據只是顯示疫情一部分的「快照」，預料未來幾個月或會有更清晰的面貌。德國馬克斯‧普朗克研究所的里費（Tim Riffe）亦指，不少地區的疫情已持續一段時期，有足夠時間作後期死亡登記。有國家已着手改善計算新冠病毒死亡人數的方式，例如法國自本月初將醫院以外的死亡個案納入官方統計，英國則開始按死亡證明追溯相關死亡個案。

（紐約時報）

（抗疫新階段）