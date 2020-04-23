美3.7萬億紓困方案 扶助小企業醫院

停移民入境60天 臨時工不受影響

措施針對尋求美國永久居留權，即俗稱「綠卡」的人，持臨時簽證者則不受影響。他稱此舉旨在保障美國人的「飯碗」，60天後將評估是否需要延長措施。隨着美國逐步重啟經濟活動，移民流動預料將會增加。特朗普稱讓新來的移民勞工取代因疫情失業的美國人「錯誤且不公」，又指今次措施旨在將「失業的美國人放在工作首選」。有官員指出，涉及應對疫情的工人將不受措施限制，包括農場工人及協助保障糧食供應的勞工。

特朗普以移民作為上屆大選的主要議題之一，自上台後多番收緊移民政策。受疫情影響，美國已暫緩大部分工作簽證和綠卡申請。有輿論質疑他今次的宣布，是藉疫情實現長久以來的政治目標。

參議院通過的紓困方案，預料周四將交到眾議院審議。今次方案主要加強小企業的貸款計劃，以及資助醫院和全國病毒檢測。今次是自爆發疫情以來第4個抗疫法案，4個方案的總金額高達約3萬億美元（約23.4萬億港元）。華府3月底已提供近3500億美元作小企業貸款及補貼，但資金很快用盡。

（路透社/CNN）

（抗疫新階段）