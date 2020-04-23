民調顯示中美民眾互相敵視加劇

七成受訪者對習無信心

美國民調和智庫機構皮尤研究中心3月3日至3月29日訪問了1000名美國成年人，周二（21日）發表的結果顯示，約66%受訪美國人對中國持負面看法，創下皮尤自2005年開始這項調查以來最高水平，比2019年上升6個百分點，較特朗普2017上台之初則大增19個百分點。調查還發現，約90%美國人將中國的影響力和實力視為一種威脅，62%認為是「主要威脅」。

此外，美國人對中國國家主席習近平的信心也處於歷史低點。大約70%受訪者表示，對於習近平在國際事務中做出正確的事「沒有信心」。只有22%受訪者對中國領導人有信心，較去年大跌15個百分點。

智庫：疫情非不滿中國主因

皮尤中心表示，貿易赤字等經濟因素仍然是美國公眾關注的關鍵問題，其他問題包括中國人權和環境惡化。

皮尤認為，美國人對中國反感的比例近期變化不大，顯示新冠病毒疫情並非美國人不滿中國的主要因素。

另外，美國政治分析諮詢機構歐亞集團基金會4月初公布的民調顯示，過去一年中國人對美國的看法出現惡化。28%受訪者對美國持負面態度，高於去年的17%，而對美國持正面態度的受訪者比率從58%降至39%。報告作者認為，中美貿易戰以及美國對香港反修例運動抗爭者的支持，可能是態度轉變的原因。

（中央社／皮尤研究中心）

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