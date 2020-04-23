齊打反華牌 特朗普拜登同曝弱點 專家：兩黨鬥強硬 中美難合作

特朗普競選團隊月初發表廣告，嘗試營造拜登對華軟弱的形象，指控拜登維護中國，包括在1月底反對針對中國的旅遊限制，提到拜登當時批評相關禁令是「歇斯底里的排外」，廣告又重提拜登兒子涉嫌從中國企業收取利益，甚至誣指美國前駐華大使駱家輝是中國公民。特朗普團隊亦在社交媒體大力推廣「北京拜登」的標籤，以諷刺對方親華。

拜登競選團隊上周六（18日）亦以廣告反擊，其一廣告指特朗普在1至2月曾15次稱讚中國、要為美國出現數百萬職位流失以至數萬人喪生負責等。另一廣告指控特朗普未有強力施壓中方容許美方專家入境考察，理由只是擔心跟中方達成的貿易協議破局，諷刺特朗普如今轉軚炮轟中國是「改寫歷史」。

游離州形勢轉差 特朗普急反華

美國自由派傳媒一直批評，特朗普在美國疫情失控後轉為攻擊北京及其口中「以中國為中心」的世衛，只是淡化他事前準備疫情應對欠佳，同樣翻其舊帳，質疑他原先反覆盛讚中國國家主席習近平的抗疫管理。但《紐約時報》剖析特朗普大打「反華牌」的背後，是共和黨私下民調反映特朗普在部分關鍵游離州形勢轉差，例如在密歇根的支持度有兩位數的跌幅。同時在拜登成為民主黨新共主之際，共和黨國會議員籌款成績開始遠遜民主黨對手，令共和黨內部更為緊張，施壓特朗普擱置跟中方和解謀利的打算。

專家指拜登失策「無意義且危險」

不過拜登跟隨打「反華牌」是否真正有利還是未知數。紐約大學新聞學教授貝納特（Peter Beinart）在《大西洋》網站撰文，認為拜登應主力攻擊特朗普應對疫情不力方為上策，但如今反而陪着打「反華牌」，指控特朗普才是對北京軟弱，卻是走入共和黨人的棋局，無意義且危險。

貝納特警告，拜登想跟特朗普鬥「鷹派」，一來會推動差劣的外交政策，二來會觸發國內反華裔的種族主義，三來想要比共和黨更「反華」，並不符合民主黨自身意識型態。他指民主黨內部近年極重視的環保議題上，其實更需要中方合作，反華牌其實不符該黨長期原則。

密蘇里州告中國 北京斥惡意濫訴

另外，密蘇里州周二成為美國首個因疫情控告中國政府的州份，州總檢察長施密特（Eric Schmitt）聲言北京阻止病毒傳播不力，導致該州蒙受數百億美元的經濟損失。訴訟對象包括中國政府、中國共產黨、中國國家衛健委、中國科學院和武漢病毒研究所等。中國外交部發言人耿爽昨批評純屬惡意濫訴、有違基本法理。有專家分析，根據國際法上的主權平等原則，中國各級政府在疫情防控方面所採取的主權行為，不受美國法院管轄，但對於武漢研究所等無國家主權地位的個體，美國法院或會受理。

（CNN/NPR/紐約時報/大西洋）

（抗疫新階段）